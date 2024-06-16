«С хорошим настроением жду турнир в Лондоне». Де Минор — после титула в Хертогенбосхе

Девятка ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился впечатлениями от победы на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале он обыграл американца Себастьяна Корду (26-й в рейтинге ATP) — со счётом 6:2, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«После иры я почувствовал облегчение. Это был отличный матч в сложных условиях. Себ — классный игрок. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним в парном разряде на следующей неделе в Квинсе. Очень доволен победой и проведённой неделей. Я собираюсь добиться нового карьерного взлёта. Первая неделя на траве просто не могла для меня пройти лучше. С хорошим настроением жду следующей недели в Квинсе и продолжения всего травяного сезона с хорошим настроением», — сказал де Минор после матча с Кордой.
Это девятый титул 25-летнего де Минора на турнирах ATP и второй — на травяном покрытии.
На следующей неделе австралийский теннисист примет участие в турнире категории ATP-500 в Лондоне. Его первым соперником будет Лоренцо Музетти из Италии.
- 16 июня 2024
-
15:49
-
15:35
-
14:46
-
14:15
-
14:14
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
12:42
-
12:12
-
11:36
-
10:56
-
10:28
-
10:13
-
09:52
-
03:32
-
00:21
- 15 июня 2024
-
23:20
-
22:41
-
22:27
-
21:29
-
21:00
-
20:29
-
19:52
-
19:18
-
18:41
-
18:18
-
18:08
-
17:50
-
17:27
-
17:07
-
16:44
-
16:41
-
16:05
-
15:57