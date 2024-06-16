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«С хорошим настроением жду турнир в Лондоне». Де Минор — после титула в Хертогенбосхе

«С хорошим настроением жду турнир в Лондоне». Де Минор — после титула в Хертогенбосхе
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Девятка ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился впечатлениями от победы на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале он обыграл американца Себастьяна Корду (26-й в рейтинге ATP) — со счётом 6:2, 6:4.

Хертогенбосх (м). Финал
16 июня 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Себастьян Корда
26
США
Себастьян Корда
С. Корда

«После иры я почувствовал облегчение. Это был отличный матч в сложных условиях. Себ — классный игрок. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним в парном разряде на следующей неделе в Квинсе. Очень доволен победой и проведённой неделей. Я собираюсь добиться нового карьерного взлёта. Первая неделя на траве просто не могла для меня пройти лучше. С хорошим настроением жду следующей недели в Квинсе и продолжения всего травяного сезона с хорошим настроением», — сказал де Минор после матча с Кордой.

Это девятый титул 25-летнего де Минора на турнирах ATP и второй — на травяном покрытии.

На следующей неделе австралийский теннисист примет участие в турнире категории ATP-500 в Лондоне. Его первым соперником будет Лоренцо Музетти из Италии.

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