«С хорошим настроением жду турнир в Лондоне». Де Минор — после титула в Хертогенбосхе

Девятка ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился впечатлениями от победы на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале он обыграл американца Себастьяна Корду (26-й в рейтинге ATP) — со счётом 6:2, 6:4.

«После иры я почувствовал облегчение. Это был отличный матч в сложных условиях. Себ — классный игрок. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним в парном разряде на следующей неделе в Квинсе. Очень доволен победой и проведённой неделей. Я собираюсь добиться нового карьерного взлёта. Первая неделя на траве просто не могла для меня пройти лучше. С хорошим настроением жду следующей недели в Квинсе и продолжения всего травяного сезона с хорошим настроением», — сказал де Минор после матча с Кордой.

Это девятый титул 25-летнего де Минора на турнирах ATP и второй — на травяном покрытии.

На следующей неделе австралийский теннисист примет участие в турнире категории ATP-500 в Лондоне. Его первым соперником будет Лоренцо Музетти из Италии.