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Синнер рассказал о совете, который дал ему Федерер

Синнер рассказал о совете, который дал ему Федерер
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какой совет дал ему Роджер Федерер во время одной из тренировок в Галле (Германия).

«У меня не было возможности сыграть против Роджера в официальном матче, и это то, чего мне всегда будет не хватать, но я помню тренировки с ним. У меня их было не так много, поэтому я более или менее помню каждую. Он дал мне своего рода совет для размышлений: постарайтесь получать от этого дела удовольствие и продолжать усердно работать. Это единственное, что он мне сказал, и было очень приятно разделить с ним площадку», — приводит слова Синнера сайт ATP.

Напомним, теннисист в этом году открывает травяной сезон на турнире АТР-500 в Галле. Итальянец сразится с Таллоном Грикспором в своём первом матче в качестве первой ракетки мира.

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