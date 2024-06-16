«Будто находишься на собственных похоронах». Федерер — о документальном фильме в его честь

Экс первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от документального фильма, снятого Amazon Prime «Федерер, последние двенадцать дней».

«Появляется невероятное ощущение, будто ты находишься на своеобразных похоронах собственной жизни. Это очень странное ощущение, если честно. Вы полностью бдительны и ощущаете великолепное замедленное размытие всего происходящего. Это как операция: ты узнаёшь, каково это, только пройдя через неё. Никогда бы не подумал, что конец окажется настолько насыщенным переживаниями», — приводит слова Федерера El Pais.

Отметим, что фильм рассказывал о последних днях карьеры Федерера в большом спорте, освещая в том числе выступление в Кубке Лэйвера, который проходил в конце сентября в Лондоне в 2022 году и стал последним его турниром.

Швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом (2008) в парном и серебряным призёром Олимпиады-2012 в одиночном разряде.