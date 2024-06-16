Каролина Плишкова вышла в финал турнира WTA-250 в Ноттингеме

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Сегодня, 16 июня, она в трёх сетах обыграла Диан Парри из Франции, занимающую 64-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:7 (9:11), 6:1, 6:4.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты. Чешская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 (45%), допустила 10 двойных ошибок и выполнила четыре эйса. Француженка сделала шесть двойных ошибок, выполнила 11 подач навылет и смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных (20%).
Напомним, в финале турнира в Ноттингеме Плишкова сыграет с победительницей матча между англичанками 30-й ракеткой мира Кэйти Бултер и чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану.
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