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Каролина Плишкова вышла в финал турнира WTA-250 в Ноттингеме

Каролина Плишкова вышла в финал турнира WTA-250 в Ноттингеме
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Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Сегодня, 16 июня, она в трёх сетах обыграла Диан Парри из Франции, занимающую 64-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:7 (9:11), 6:1, 6:4.

Ноттингем. 1/2 финала
16 июня 2024, воскресенье. 13:05 МСК
Каролина Плишкова
50
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 9 		6 6
7 11 		1 4
         
Диан Парри
64
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты. Чешская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 (45%), допустила 10 двойных ошибок и выполнила четыре эйса. Француженка сделала шесть двойных ошибок, выполнила 11 подач навылет и смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных (20%).

Напомним, в финале турнира в Ноттингеме Плишкова сыграет с победительницей матча между англичанками 30-й ракеткой мира Кэйти Бултер и чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану.

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