Аванесян вышла в основную сетку Бирмингема, пробившись через квалификацию

78-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в основную сетку турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Сегодня, 16 июня, она обыграла американку Каролин Доулхайд, занимающую 58-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 6:4 в последнем раунде квалификации.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 11 минут. Российская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из восьми (63%), допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Американка сделала две двойные ошибки, не выполнила подач навылет и смогла реализовать 2 брейк-пойнта из 12 заработанных (17%).

Напомним, травяной турнир WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) пройдёт с 17 по 23 июня. В соревнованиях, помимо Аванесян, примут участие три российские теннисистки — Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.