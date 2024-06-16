Кэйти Бултер вышла в финал турнира в Ноттингеме, обыграв Эмму Радукану
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Британская теннисистка, 30-я ракетка мира Кэйти Бултер вышла в финал травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Сегодня, 16 июня, она в трёх сетах обыграла свою соотечественницу Эмму Радукану, занимающую 209-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.
Ноттингем. 1/2 финала
16 июня 2024, воскресенье. 15:50 МСК
30
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
209
Эмма Радукану
Э. Радукану
Отметим, что спортсменки провели на корте 3 часа 27 минут. Бултер реализовала 5 брейк-пойнтов из 16, допустила семь двойных ошибок и выполнила восемь эйсов. Радукану сделала шесть двойных ошибок, выполнила семь подач навылет и смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Напомним, в финале турнира в Ноттингеме Бултер сыграет с бывшей первой ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.
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