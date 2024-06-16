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Кэйти Бултер вышла в финал турнира в Ноттингеме, обыграв Эмму Радукану

Кэйти Бултер вышла в финал турнира в Ноттингеме, обыграв Эмму Радукану
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Британская теннисистка, 30-я ракетка мира Кэйти Бултер вышла в финал травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Сегодня, 16 июня, она в трёх сетах обыграла свою соотечественницу Эмму Радукану, занимающую 209-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Ноттингем. 1/2 финала
16 июня 2024, воскресенье. 15:50 МСК
Кэйти Бултер
30
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 13 		6 6
7 15 		3 4
         
Эмма Радукану
209
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Отметим, что спортсменки провели на корте 3 часа 27 минут. Бултер реализовала 5 брейк-пойнтов из 16, допустила семь двойных ошибок и выполнила восемь эйсов. Радукану сделала шесть двойных ошибок, выполнила семь подач навылет и смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Напомним, в финале турнира в Ноттингеме Бултер сыграет с бывшей первой ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

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