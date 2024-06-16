Берреттини обратился к команде после поражения в финале турнира в Штутгарте

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP) обратился к команде после поражения в финале травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

«Спасибо моей команде. Она особенная. Только мы знаем, через что прошли. Множество взлётов и падений, столько травм. Иногда хочется, чтобы за кулисами были камеры, чтобы все видели, с чем мы сталкиваемся. Это часть спорта и жизни. Команда придаёт мне сил, когда я ощущаю, что их больше нет», — сказал Берреттини после матча.

В финальном матче Берреттини уступил 43-й ракетке мира Джеку Дрэйперу из Великобритании. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Британец завоевал первый чемпионский титул на турнирах ATP в своей карьере.