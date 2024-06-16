Самсонова стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсонова стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финальном матче россиянка обыграла 228-ю ракетку мира Бьянку Андрееску из Канады. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Самсоновой.

Спортсменки провели на корте 2 часа 34 минуты. Самсонова реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, допустила пять двойных ошибок и выполнила два эйса. Андрееску сделала четыре двойные ошибки, выполнила четыре подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

Титул в Хертогенбосхе стал первым для Самсоновой в 2024 году. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Людмила Самсонова не примет участия в Олимпийских играх в Париже.