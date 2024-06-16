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Самсонова стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Самсонова стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсонова стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финальном матче россиянка обыграла 228-ю ракетку мира Бьянку Андрееску из Канады. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Самсоновой.

Хертогенбосх (ж). Финал
16 июня 2024, воскресенье. 17:35 МСК
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Спортсменки провели на корте 2 часа 34 минуты. Самсонова реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, допустила пять двойных ошибок и выполнила два эйса. Андрееску сделала четыре двойные ошибки, выполнила четыре подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

Титул в Хертогенбосхе стал первым для Самсоновой в 2024 году. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Людмила Самсонова не примет участия в Олимпийских играх в Париже.

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