Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсонова обратилась со словами поддержки к 228-й ракетке мира Бьянке Андрееску из Канады после финального матча травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
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«Поздравляю с возвращением. Знаю, что это тяжело. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти. Прежде всего ты замечательный человек», — сказала Самсонова в адрес Андрееску после матча.
В финальном матче Самсонова обыграла представительницу Канады в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу россиянки. Титул в Хертогенбосхе стал первым для Самсоновой в 2024 году. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Людмила Самсонова не примет участия в Олимпийских играх в Париже.
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