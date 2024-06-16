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Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе

Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсонова обратилась со словами поддержки к 228-й ракетке мира Бьянке Андрееску из Канады после финального матча травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Хертогенбосх (ж). Финал
16 июня 2024, воскресенье. 17:35 МСК
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Поздравляю с возвращением. Знаю, что это тяжело. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти. Прежде всего ты замечательный человек», — сказала Самсонова в адрес Андрееску после матча.

В финальном матче Самсонова обыграла представительницу Канады в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу россиянки. Титул в Хертогенбосхе стал первым для Самсоновой в 2024 году. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Людмила Самсонова не примет участия в Олимпийских играх в Париже.

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