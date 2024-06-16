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Андрееску прокомментировала поражение от Самсоновой в финале турнира в Хертогенбосхе

Андрееску прокомментировала поражение от Самсоновой в финале турнира в Хертогенбосхе
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228-я ракетка мира Бьянка Андрееску из Канады прокомментировала своё выступление в финале травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором она уступила российской теннисистке, 15-й ракетке мира Людмиле Самсоновой.

Хертогенбосх (ж). Финал
16 июня 2024, воскресенье. 17:35 МСК
Бьянка Андрееску
228
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Однозначно это не тот итог, которого я ждала. Но Людмила показывает потрясающий теннис на протяжении всего сезона и, конечно, сегодня. Лично я чувствую, что для меня это шаг вперёд. Я через многое прошла за последнее время, особенно за последние 10 месяцев. Это всего лишь мой второй турнир после возвращения. Очевидно, итог расстраивает. Но я знаю, что меня ждут хорошие результаты», — сказала Андрееску после матча.

В финальном матче Самсонова обыграла представительницу Канады в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу россиянки. Титул в Хертогенбосхе стал первым для Самсоновой в 2024 году. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Людмила Самсонова не примет участия в Олимпийских играх в Париже.

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