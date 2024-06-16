Берреттини — о Дрэйпере: уверен, что он выиграет ещё много трофеев

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP) оценил игру 43-й ракетки мира Джека Дрэйпера из Великобритании в финальном матче травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

«Поздравляю Джека [Дрэйпера]. Невероятная неделя и сегодняшний матч. Я был близок. Какое-то время будет больно… но это теннис. Я побеждал в таких матчах, как сегодняшний. Но также были и поражения. Уверен, что он выиграет ещё много трофеев. Удачи на ближайших турнирах», — сказал Берреттини после матча.

Напомним, в финальном матче Берреттини в трёх сетах уступил Дрэйперу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Британец завоевал первый чемпионский титул на турнирах ATP в своей карьере.