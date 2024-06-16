Алькарас признался, что проводил время в ночных клубах после победы на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас ответил на вопрос, посещал ли он ночные клубы после победы на «Ролан Гаррос» — 2024.

Журналист. Карлос, вы посещали ночные клубы на каникулах?

Алькарас. Посещал (смеётся).

21-летний Карлос Алькарас – трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Всего на счету испанца 14 титулов ATP в одиночном разряде. В 2022 году в возрасте 19 лет он впервые возглавил мировой рейтинг, став самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

В финале «Ролан Гаррос» — 2024 Алькарас (3) со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Благодаря данной победе Карлос стал самым молодым обладателем титулов трёх ТБШ на разных покрытиях.