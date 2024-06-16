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Бултер обыграла Плишкову в финале травяного турнира в Ноттингеме

Бултер обыграла Плишкову в финале травяного турнира в Ноттингеме
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Британская теннисистка, 30-я ракетка мира Кэйти Бултер стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Сегодня, 16 июня, она в трёх сетах обыграла бывшую первую ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Ноттингем. Финал
16 июня 2024, воскресенье. 19:50 МСК
Каролина Плишкова
50
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Кэйти Бултер
30
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты. Бултер реализовала пять брейк-пойнтов из семи, допустила две двойные ошибки и выполнила восемь эйсов. Плишкова сделала семь двойных ошибок, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Турнир WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) проходил с 10 по 16 июня. Британка второй год подряд победила на домашнем турнире.

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