Бултер обыграла Плишкову в финале травяного турнира в Ноттингеме

Британская теннисистка, 30-я ракетка мира Кэйти Бултер стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Сегодня, 16 июня, она в трёх сетах обыграла бывшую первую ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты. Бултер реализовала пять брейк-пойнтов из семи, допустила две двойные ошибки и выполнила восемь эйсов. Плишкова сделала семь двойных ошибок, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Турнир WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) проходил с 10 по 16 июня. Британка второй год подряд победила на домашнем турнире.