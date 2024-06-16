«Выиграть медаль с Рафой — моя мечта». Алькарас — о парном разряде Олимпиады

Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас высказался о выступлении с Рафаэлем Надалем в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.

«Я не играл так много парных матчей. Мне нравится играть с партнёром, который к тому же твой друг. Особенно если это Рафа. Я очень рад возможности сыграть со своим кумиром, для меня это прекрасная возможность насладиться моментом. Я никогда не ожидал, что смогу сыграть с Рафой на Играх. Я мальчик, которому нужно расти как игроку и как личности. Это мои первые Игры. Выиграть медаль с Рафой — моя мечта», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердил Давид Феррер, капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса.