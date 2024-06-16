Бултер — о титуле в Ноттингеме: не уверена, сплю ли я или это произошло наяву

Британская теннисистка, 30-я ракетка мира Кэйти Бултер прокомментировала победу в финале травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания).

«Это что-то вроде дежавю. Я не совсем уверена, сплю ли я или это произошло наяву. Невероятно рада быть здесь. Это место всегда будет занимать особое место в моём сердце. Я сорвала голос. Но постараюсь сказать как можно больше. Это невероятная неделя для меня. Морально мне тяжело после грунтового сезона. Огромное спасибо моей команде. Без них меня бы здесь не было.

Сегодняшний день был трудным. Поздравляю всю вашу команду, Каролина. Вы отыграли фантастическую неделю. Я очень рада за тебя. Ты та, кого так сложно победить. Сегодня был мой день. Но, я уверена, что ты меня рано или поздно обыграешь. Я очень усердно работала со своей командой», — сказала Бултер после матча.

В финальном матче Бултер в трёх сетах обыграла бывшую первую ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.