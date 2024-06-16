Видеообзор победы Самсоновой над Андрееску в финале турнира в Хертогенбосхе

Сегодня, 16 июня, состоялся финал турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова оказалась сильнее чемпионки US Open — 2019 представительницы Канады Бьянки Андрееску. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Самсоновой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Людмила Самсонова — Бьянка Андрееску.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, спортсменки провели на корте 2 часа 34 минуты. На счету Самсоновой 5 реализованных брейк-пойнтов из 10, пять двойных ошибок и два эйса. На счету Андрееску четыре двойные ошибки, четыре подачи навылет и четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

Титул в Хертогенбосхе стал первым для Самсоновой в 2024 году. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Людмила Самсонова не примет участия в Олимпийских играх в Париже.