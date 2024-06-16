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«Этот турнир может стать великим!» Джокович поддержал сборную Сербии на Евро-2024

«Этот турнир может стать великим!» Джокович поддержал сборную Сербии на Евро-2024
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Экс первая ракетка мира Новак Джокович поддержал сборную Сербии по футболу перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

«Вперёд, ребята, этот турнир может стать великим! Я с вами!» — сказал Джокович в видеообращении.

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Сербии и Англии. Команды играют на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. На момент написания новости сборная Англии выигрывает со счётом 1:0.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

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