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Плишкова прокомментировала поражение в финале турнира в Ноттингеме

Плишкова прокомментировала поражение в финале турнира в Ноттингеме
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Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала поражение в финале травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания).

Ноттингем. Финал
16 июня 2024, воскресенье. 19:50 МСК
Каролина Плишкова
50
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Кэйти Бултер
30
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер

«Конечно, мне бы хотелось бы выиграть сегодня. Но Кэйти была действительно хороша. Она заслужила победу. Это была тяжёлая неделя. Я довольна теннисом, в который сыграла. Сложно провести два качественных матча в один день. Но всё же мне понравилось играть здесь. Я постараюсь вернуться. Хочу поблагодарить свою команду, мужа, физиотерапевта и тренера. Я знаю, что со мной нелегко. Это отличное начало травяного сезона. Надеюсь, мы обе сможем хорошо выступить на Уимблдоне. Удачи, Кэйти», — сказала Плишкова после матча.

В финальном матче Плишкова в трёх сетах уступила британской теннисистке, 30-й ракетке мира Кэйти Бултер. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу британки.

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