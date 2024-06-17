Федерер — о культовом фото с Надалем: оно отражает нашу дружбу и соперничество

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о совместном фото с испанцем Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера — 2022.

«Оно стоит у меня дома вместе с другими фотографиями моей карьеры. Не хочу, чтобы фото были повсюду, поэтому у меня есть определённое место. Когда я прохожу мимо, оно всегда привлекает моё внимание. Оно отражает нашу дружбу и соперничество. В тот момент пела Элли Голдинг. Мы оба могли задуматься обо всём, что пережили, вспоминая нашу карьеру и то, как нам повезло быть теннисистами. Мы смогли превратить наше хобби в мечту, работу. Вот что для меня значит эта фотография. Это прекрасный момент — подержать его за руку секунду, а также выразить свою благодарность», — сказал Федерер в интервью El Pais.

42-летний швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.