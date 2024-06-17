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«Решим, будем ли мы ещё вместе». Бултер — де Минору, который не пришёл на матч девушки

«Решим, будем ли мы ещё вместе». Бултер — де Минору, который не пришёл на матч девушки
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30-я ракетка мира Кэйти Бултер шутливо высказалась об отсутствии девятой ракетки мира австралийского теннисиста Алекса де Минора на матче теннисистки. Спортсмены встречаются с 2020 года.

«Мой парень не был на матче. Хотя я думала, что он сможет приехать после победы в Хертогенбосхе. Нам придётся поговорить об этом сегодня вечером. Решим, будем ли мы ещё вместе. Я надеюсь, он это слушает, потому что нам нужно поговорить», — сказала Бултер после матча.

Напомним, вчера, 16 июня, де Минор стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), Бултер стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Пара второй раз в сезоне выигрывает титулы в один день.

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