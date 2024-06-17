Маррей рассказал, после какого турнира планирует завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей дал комментарий по поводу планов о завершении карьеры.

«US Open? Не думаю. Наверное, если я буду завершать карьеру, то предпочту это сделать после Уимблдона или Олимпийских игр — для меня это было бы более уместно. У меня остались потрясающие впечатления и воспоминания от Уимблдона, а также от участия в британских олимпийских командах.

Как я уже говорил раньше, многое зависит от результатов и физического самочувствия. Мои планы особо не изменились – я не планирую много играть после этого лета. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через пару недель», — приводит слова Маррея BBC.

Ранее стал известен список британских теннисистов, которые поедут на Олимпиаду в Париже.