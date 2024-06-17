Касаткина — лучшая россиянка в обновлённом рейтинге WTA, Александрова стала 20-й

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. В десятке сильнейших рейтинга не произошло изменений.

Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась американка Кори Гауфф. Замкнула тройку сильнейших Арина Соболенко (Беларусь).

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 14-е место. Также в топ-20 находятся Людмила Самсонова (15-я) и Екатерина Александрова, которая опустилась с 16-й строчки на 20-ю. Также россиянка Анастасия Потапова совершила небольшой скачок в рейтинге, поднявшись с 41-й позиции на 36-ю.

Рейтинг WTA от 17 июня:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 695 очков.

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7988.

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625.

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503.

7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4068.

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005.

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3980.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3748…

…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3088.

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830.

20 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2178.

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2017.

24 (24). Анна Калинская (Россия) — 1986.

26 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756.

35 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 1503.

36 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1427.

49 (48). Диана Шнайдер (Россия) — 1176.

60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1036.

74 (78). Элина Аванесян (Россия) — 926.

97 (100). Эрика Андреева (Россия) — 729.

98 (101). Мария Тимофеева (Россия) — 722.

Теннисист с наибольшим количеством трофеев: