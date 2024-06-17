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Медведев — лучший из россиян в обновлённом рейтинге ATP, Сафиуллин поднялся на три позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который идет на пятой строчке. Андрей Рублёв занимает шестое место, Карен Хачанов идёт на 22-й позиции, Роман Сафиуллин поднялся на 40-ю строчку.

Лидером по-прежнему остаётся итальянец Янник Синнер. На второй строчке идёт испанец Карлос Алькарас, на третьей — серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР от 17 июня:



1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9480 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8580.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 8360.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485.

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4710.

7 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 4085.

8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025.

9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3950.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775.

…

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1780.

40 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097.

50 (51). Павел Котов (Россия) — 944.

97 (92). Аслан Карацев (Россия) — 625.

Главные трофеи российского тенниса: