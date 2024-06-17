Касаткина — Костюк: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Берлине

Сегодня, 17 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500. В матче за выход в следующий раунд встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 16-й номер мировой классификации WTA Марта Костюк, представляющая Украину. Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и украинской теннисистками.

Касаткина и Костюк встречались на кортах друг с другом пять раз, в счёте личных встреч ведёт россиянка – 3:2. В 2024 году теннисистки играли на турнире в Брисбене (Австралия), где победу одержала Дарья со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.