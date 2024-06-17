Чемпионская гонка ATP, 17 июня: де Минор сместил Циципаса, Медведев остался на пятом месте

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор после победы на турнире в Хертогенбосхе поднялся на шестую строчку в обновленном рейтинге чемпионской гонки ATP. Он сместил оттуда греческого теннисиста Стефанос Циципаса, который опустился на седьмую позицию. Ощутимого прогресса добился Джек Дрэйпер из Великобритании. Победитель травяного турнира в Штутгарте переместился на 13 строчек вверх (с 44-й на 31-ю). Уступивший британцу в финале итальянец Маттео Берреттини сделал скачок сразу на 38 позиций. С 91-го места он переместился на 53-е.

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге. Павел Котов опустился с 60-го на 63-е место.

Лидером гонки по-прежнему остаётся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP, 17 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 5300 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 4385.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3900.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3435.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3150.

6 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 2505.

7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 2465.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2220.

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 2075.

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1860…

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1110…

31 (44). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 835…

53 (91). Маттео Берреттини (Италия) — 515…

63 (60). Павел Котов (Россия) — 475.