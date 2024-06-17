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Циципас рассказал, за какую команду болеет на Евро-2024

Циципас рассказал, за какую команду болеет на Евро-2024
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за какую команду болеет на чемпионате Европы по футболу в отсутствие на турнире сборной Греции.

«Мне нужно, чтобы моя девушка была счастлива, поэтому выбираю Испанию», — приводит слова грека Mundo Deportivo.

С 2023 года Циципас состоит в отношениях с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Испания начала турнир с разгромной победы над сборной Хорватии со счётом 3:0.

Циципас, на счету которого 11 титулов в одиночном разряде, играет на турнире в Галле (Германия), который начинается сегодня, 17 июня, и закончится 23 июня. В первом круге греческий теннисист сыграет с Генри Сквайром (Германия), который занимает 181-ю строчку мирового рейтинга АТР.

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