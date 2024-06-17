Чемпионская гонка WTA, 17 июня: Самсонова отыграла 11 позиций, Касаткина — 11-я

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова после победы на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) отыграла 11 позиций в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA, переместившись с 36-го на 25-е место. Её соотечественница Вероника Кудерметова поднялась на пять строчек (с 61-го на 56-е).

Чемпионка травяного турнира в Бирмингеме, британская теннисистка Кэйти Бултер переместилась с 28-го на 21-е место. Ворвалась в первую сотню рейтинга соперница Самсоновой в финале Хертогенбосха Бьянка Андрееску. Она поднялась на 38 позиций и занимает 93-е место.

Топ-20 Чемпионской гонки остался без изменений. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

Чемпионская гонка WTA, 17 июня:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 7335 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 4358.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4013.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3163…

5 (5). Ясмин Паолини (Италия) – 3010.

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 2927.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2200.

8 (8). Елена Остапенко (Латвия) – 1959.

9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1766.

10 (10). Эмма Наварро (США) — 1628.

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 1613...

13 (13). Анна Калинская (Россия) – 1581…

15 (25) Мирра Андреева (Россия) – 1427…

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1323…

20 (20). Екатерина Александрова (Россия) –1251…

25 (36). Людмила Самсонова (Россия) — 1008.

26 (23). Анастасия Потапова (Россия) – 1007…

48 (47). Элина Аванесян (Россия) – 582…

56 (61). Вероника Кудерметова (Россия) – 509…

65 (65). Диана Шнайдер (Россия) — 473.

66 (66). Анна Блинкова (Россия) – 464…

79 (78). Мария Тимофеева (Россия) — 385…

83 (81). Камилла Рахимова (Россия) – 356…

100 (98). Эрика Андреева (Россия) – 267.