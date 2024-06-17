Алькарас проводит сотую неделю подряд в топ-5 рейтинга ATP

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит сотую неделю подряд в топ-5 мирового рейтинга АТР.

Испанец впервые вошёл в пятерку лучших теннисистов мира 25 июля 2022 года после выхода в финал на турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия). Тогда он уступил Лоренцо Музетти (Италия) в трёхсетовом матче со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

36 недель из 100 Алькарас провёл на первой строчке рейтинга. В 19 лет он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

21-летний Алькарас – трёхкратный победитель турниров Большого шлема. Он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне – 2023 и «Ролан Гаррос» – 2024. Карлос стал самым молодым теннисистом в истории, выигравшим «Шлем» на всех покрытиях (хард, трава и грунт). На его счету также пять титулов на турнирах серии «Мастерс».