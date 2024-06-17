Дарья Касаткина – Марта Костюк: россиянка проиграла первый сет

Сегодня, 17 июня, начался турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия), который проходит на травяных кортах.

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга встречается с Мартой Костюк из Украины (16-я в рейтинге WTA). В первом сете победила украинка, отыгравшись со счёта 1:3 — 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Касаткина и Костюк встречались на кортах друг с другом пять раз, в счёте личных встреч ведёт россиянка – 3:2. В 2024 году теннисистки играли на турнире в Брисбене (Австралия), где победу одержала Дарья со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.