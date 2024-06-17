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«На мне определенно была красная метка». Серена Уильямс о ранних годах карьеры

«На мне определенно была красная метка». Серена Уильямс о ранних годах карьеры
Getty Images
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что ощущала дополнительное давление на раннем этапе карьеры из-за цвета кожи.

«На мне определенно была красная метка, и это было непросто. Люди предполагают, что ты недружелюбна, но обычно это не так. Я здесь только для того, чтобы побеждать, а люди на самом деле не хотят общаться с победителями в индивидуальных видах спорта. Если бы я играла в футбол, это была бы совсем другая история, потому что есть команда игроков.

Думаю, что это потрясло мир: чернокожая девушка выиграла турнир Большого шлема в 17 лет, и она из Комптона! Очевидно, они обратили на это внимание. В теннисе доминировали белокожие, и реакция была такая: «Ого. У нас происходят изменения в нашем виде спорта. Нам это не нравится. Это ненормально. Давайте не позволим ей победить», – поделилась Уильямс в интервью с New York Times.

Первый «Шлем» в карьере Серена выиграла на US Open – 1999 в возрасте 17 лет.

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