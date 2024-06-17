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Серена Уильямс заявила, что могла бы выиграть 30 «Шлемов»

Серена Уильямс заявила, что могла бы выиграть 30 «Шлемов»
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поделилась, что из-за излишнего давления не смогла сравняться с Маргарет Корт по количеству побед на ТБШ. Австралийская теннисистка побеждала на «Шлемах» 24 раза, что является рекордом женского тенниса.

– На протяжении многих лет ты была доминирующей силой в финалах турниров «Большого шлема». А в конце карьеры проиграла четыре финала подряд. Связано ли это с давлением рекорда Маргарет Корт, который ты хотела повторить?
– Думаю, да. Я должна была выиграть два или три из тех финалов, один точно проиграть. По крайней мере, в двух я точно должна была победить. Я сама на себя оказывала слишком большое давление и не могла расслабиться. Честно, это отстойное чувство. Но сейчас уже ничего не поделаешь.

– Как часто думаешь о том, что так и не дошла до 24?
– На самом деле, никогда. И это ведь хорошо, правда? У меня была потрясающая карьера. И, если честно, у меня должно было быть 30 «Шлемов». Думаю, что у меня могло было быть гораздо больше побед, чем 24, – сказала Уильямс в интервью New York Times.

Экс первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет.

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