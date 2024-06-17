Серена Уильямс прокомментировала слухи о возвращении

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс прокомментировала слухи о возобновлении карьеры.

В мае американка опубликовала в соцсетях пост с подписью «Готова снова бить по мячам». Это вызвало фурор у болельщиков и журналистов, которые расценили пост как намёк на возвращение Серены в профессиональный спорт.

«Пост не был загадочным. Я в прямом смысле была готова бить по мячам. Я давно не выходила на корт. Это моя жизнь, я люблю теннис и по нему скучаю. Я узнала, что мне не следует об этом сообщать в социальных сетях, потому что люди подумали, что я возвращаюсь. Но я говорю: «нет».

Мне нравится, что я скучаю по теннису. Очень не хотелось бы говорить, что я его ненавидела, это было бы просто ужасно и грустно. Если честно, я даже не осознавала, что теннис значил для меня очень многое. Не думала, что буду так относиться к нему после завершения карьеры. Это хорошая тоска. Ностальгия. Мне это нравится», – рассказала Уильямс в интервью New York Times.

Экс первая ракетка мира Серена Уильямс завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет.