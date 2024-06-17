Арина Соболенко заявила, что пропустит Олимпиаду в Париже

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщает журналист Марио Боккарди в своих соцсетях.

Пропуск Олимпиады двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» объяснила перегруженным календарём и сложной сменой покрытий.

Экс первая ракетка мира Соболенко играла на Олимпиаде в Токио в 2021 году, где проиграла уже во втором круге.

Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах. Российские теннисисты выступят в полном составе в качестве нейтральных атлетов во всех разрядах. Белорусские спортсмены также имеют право принять участие на Олимпиаде в нейтральном статусе.