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Арина Соболенко заявила, что пропустит Олимпиаду в Париже

Арина Соболенко заявила, что пропустит Олимпиаду в Париже
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщает журналист Марио Боккарди в своих соцсетях.

Пропуск Олимпиады двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» объяснила перегруженным календарём и сложной сменой покрытий.

Экс первая ракетка мира Соболенко играла на Олимпиаде в Токио в 2021 году, где проиграла уже во втором круге.

Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах. Российские теннисисты выступят в полном составе в качестве нейтральных атлетов во всех разрядах. Белорусские спортсмены также имеют право принять участие на Олимпиаде в нейтральном статусе.

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