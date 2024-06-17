Касаткина вышла во второй круг турнира в Берлине
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Российская теннисистка 14-я ракетка мира Дарья Касаткина пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв украинку Марту Костюк (16-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 7:6 (8), 6:3.
Матч продолжался 2 часа и 40 минут. На счету Касаткиной четыре эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Костюк выполнила одну подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 возможных.
Берлин. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 12:10 МСК
16
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|3
|
|7 8
|6
14
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с Ариной Соболенко (Беларусь), посеянной на турнире под вторым номером. Теннисистки провели между собой восемь встреч. Белорусская спортсменка праздновала победу шесть раз, российская – два.
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