Арина Соболенко объяснила, почему не выступит на Олимпиаде в Париже

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что её решение пропустить Олимпийские игры в Париже (Франция) никак не связано с невозможностью выступать под флагом Беларуси.

«Это из-за правил WTA об обязательном участии в турнирах. Приходится чем-то жертвовать… это действительно сказывается на нашем здоровье», — приводит слова Соболенко в своих соцсетях журналист Джонатан Крэйн.

Экс первая ракетка мира Соболенко играла на Олимпиаде в Токио в 2021 году, где проиграла уже во втором круге.

Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах. Российские теннисисты выступят в полном составе в качестве нейтральных атлетов во всех разрядах. Белорусские спортсмены также имеют право принять участие на Олимпиаде в нейтральном статусе.