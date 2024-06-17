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Григор Димитров вышел во второй круг турнира в Лондоне, где может встретиться с Хачановым

Григор Димитров вышел во второй круг турнира в Лондоне, где может встретиться с Хачановым
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Лондоне (Англия). Сегодня, 17 июня, он уверенно обыграл Адриана Маннарино из Франции, занимающего 21-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:2.

Лондон. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 14:10 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Адриан Маннарино
21
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Спортсмены провели на корте 1 час 2 минуты. Димитров реализовал четыре брейк-пойнта из девяти (44%), допустил две двойные ошибки и выполнил 12 эйсов. Маннарино сделал две двойные ошибки, два раза подал навылет и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала болгарский теннисист сыграет с победителем встречи между 22-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым и Себастьяном Кордой из США (23-й в рейтинге ATP).

Турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора — 6:4, 6:4.

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