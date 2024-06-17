Алекс де Минор — третий теннисист, выигравший в этом году титулы на разных покрытиях

Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор стал третьим теннисистом в этом году, выигравшим титулы на разных покрытиях. В воскресенье, 16 июня, он стал чемпионом травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), а в марте выиграл соревнования на харде в мексиканском Акапулько.

Теннисисты, выигравшие в 2024 году турниры на разных покрытиях:

Карлос Алькарас (Испания) — хард («Мастерс», Индиан-Уэллс), грунт (ТБШ, «Ролан Гаррос»).

Андрей Рублёв (Россия) — хард (ATP-250, Гонконг), грунт («Мастерс», Мадрид).

Алекс де Минор (Австралия) — хард (ATP-500, Акапулько), трава (ATP-250, Хертогенбосх).

На этой неделе Алекс де Минор примет участие в травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне. Его первым соперником будет Лоренцо Музетти из Италии.