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Алекс де Минор — третий теннисист, выигравший в этом году титулы на разных покрытиях

Алекс де Минор — третий теннисист, выигравший в этом году титулы на разных покрытиях
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Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор стал третьим теннисистом в этом году, выигравшим титулы на разных покрытиях. В воскресенье, 16 июня, он стал чемпионом травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), а в марте выиграл соревнования на харде в мексиканском Акапулько.

Теннисисты, выигравшие в 2024 году турниры на разных покрытиях:

  • Карлос Алькарас (Испания) — хард («Мастерс», Индиан-Уэллс), грунт (ТБШ, «Ролан Гаррос»).
  • Андрей Рублёв (Россия) — хард (ATP-250, Гонконг), грунт («Мастерс», Мадрид).
  • Алекс де Минор (Австралия) — хард (ATP-500, Акапулько), трава (ATP-250, Хертогенбосх).

На этой неделе Алекс де Минор примет участие в травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне. Его первым соперником будет Лоренцо Музетти из Италии.

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