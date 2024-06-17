Анна Калинская взяла два медицинских тайм-аута по ходу матча в Берлине
Поделиться
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская дважды взяла медицинский тайм-аут по ходу матча первого круга на травяном турнире серии WTA-500 в Берлине (Германия). Она играет с японкой Нао Хибино, которая занимает 93-ю строчку мирового рейтинга WTA. Хибино попала в основную сетку турнира через квалификацию.
Первую медицинскую паузу Калинская взяла при счёте 1:4, а затем – при счёте 2:5. Предположительно, россиянка испытывает проблемы со спиной.
Скриншот трансляции
Калинская уступила первый сет со счётом 2:6 за 34 минуты. Теннисистки играли между собой трижды, все очные матчи выиграла россиянка.
Берлин. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 15:05 МСК
93
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
24
Анна Калинская
А. Калинская
Победительница поединка во втором круге сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, 5) – Ребека Масарова (Испания, Q).
Комментарии
- 17 июня 2024
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:05
-
15:53
-
15:21
-
15:09
-
15:02
-
14:51
-
14:33
-
14:19
-
13:56
-
13:20
-
13:09
-
11:35
-
11:19
-
11:00
-
10:44
-
09:41
-
08:48
-
06:25
-
04:24
-
00:57
-
00:39
-
00:25
- 16 июня 2024
-
23:58
-
23:52
-
23:45
-
22:59
-
22:49
-
21:57
-
21:34
-
21:00
-
20:48
-
20:36