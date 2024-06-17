Анна Калинская взяла два медицинских тайм-аута по ходу матча в Берлине

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская дважды взяла медицинский тайм-аут по ходу матча первого круга на травяном турнире серии WTA-500 в Берлине (Германия). Она играет с японкой Нао Хибино, которая занимает 93-ю строчку мирового рейтинга WTA. Хибино попала в основную сетку турнира через квалификацию.

Первую медицинскую паузу Калинская взяла при счёте 1:4, а затем – при счёте 2:5. Предположительно, россиянка испытывает проблемы со спиной.

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Калинская уступила первый сет со счётом 2:6 за 34 минуты. Теннисистки играли между собой трижды, все очные матчи выиграла россиянка.

Победительница поединка во втором круге сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, 5) – Ребека Масарова (Испания, Q).