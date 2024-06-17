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Анна Калинская взяла два медицинских тайм-аута по ходу матча в Берлине

Анна Калинская взяла два медицинских тайм-аута по ходу матча в Берлине
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24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская дважды взяла медицинский тайм-аут по ходу матча первого круга на травяном турнире серии WTA-500 в Берлине (Германия). Она играет с японкой Нао Хибино, которая занимает 93-ю строчку мирового рейтинга WTA. Хибино попала в основную сетку турнира через квалификацию.

Первую медицинскую паузу Калинская взяла при счёте 1:4, а затем – при счёте 2:5. Предположительно, россиянка испытывает проблемы со спиной.

Скриншот трансляции

Скриншот трансляции

Калинская уступила первый сет со счётом 2:6 за 34 минуты. Теннисистки играли между собой трижды, все очные матчи выиграла россиянка.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 15:05 МСК
Нао Хибино
93
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 6
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Победительница поединка во втором круге сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, 5) – Ребека Масарова (Испания, Q).

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