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Анна Калинская одержала волевую победу над японкой Хибино на старте турнира в Берлине

Анна Калинская одержала волевую победу над японкой Хибино на старте турнира в Берлине
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия), который проходит на травяных кортах.

В матче первого круга россиянка одержала волевую победу над представительницей Японии 93-й ракеткой мира Нао Хибино — 2:6, 6:4, 6:2.

Берлин. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 15:05 МСК
Нао Хибино
93
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 6
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету японки шесть эйсов, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Калинской в Берлине станет победительница матча между пятой сеяной Маркетой Вондроушовой (Чехия) и испанкой Ребекой Масаровой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

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