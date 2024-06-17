Анна Калинская одержала волевую победу над японкой Хибино на старте турнира в Берлине
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия), который проходит на травяных кортах.
В матче первого круга россиянка одержала волевую победу над представительницей Японии 93-й ракеткой мира Нао Хибино — 2:6, 6:4, 6:2.
Берлин. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 15:05 МСК
93
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
|6
24
Анна Калинская
А. Калинская
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету японки шесть эйсов, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Калинской в Берлине станет победительница матча между пятой сеяной Маркетой Вондроушовой (Чехия) и испанкой Ребекой Масаровой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
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