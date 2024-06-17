Анна Калинская одержала волевую победу над японкой Хибино на старте турнира в Берлине

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия), который проходит на травяных кортах.

В матче первого круга россиянка одержала волевую победу над представительницей Японии 93-й ракеткой мира Нао Хибино — 2:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету японки шесть эйсов, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Калинской в Берлине станет победительница матча между пятой сеяной Маркетой Вондроушовой (Чехия) и испанкой Ребекой Масаровой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.