Кафельников: Украина не пройдёт групповой этап Евро-2024

Самый титулованный российский теннисист, обладатель титула «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников считает, что сборная Украины по футболу не сможет выйти из группы на Евро-2024 после неудачного выступления в матче 1-го тура со сборной Румынии. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной Румынии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Украина не пройдёт групповой этап Евро-2024», — написал Кафельников в своих социальных сетях.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.