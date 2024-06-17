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Кафельников: Украина не пройдёт групповой этап Евро-2024

Кафельников: Украина не пройдёт групповой этап Евро-2024
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Самый титулованный российский теннисист, обладатель титула «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников считает, что сборная Украины по футболу не сможет выйти из группы на Евро-2024 после неудачного выступления в матче 1-го тура со сборной Румынии. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной Румынии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«Украина не пройдёт групповой этап Евро-2024», — написал Кафельников в своих социальных сетях.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

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