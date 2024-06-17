Сафиуллин проиграл Марожану в первом круге турнира ATP-500 в Галле
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40-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 17 июня, он в трёх сетах уступил венгру Фабиану Марожану, занимающему 45-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 4:6, 1:6.
Галле. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 15:50 МСК
45
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 1
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|6
|1
40
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут. Российский теннисист реализовал один брейк-пойнт из пяти (20%), допустил три двойные ошибки и выполнил 16 эйсов. Венгр сделал одну двойную ошибку, выполнил 13 подач навылет и смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных (75%).
Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Марожан может сыграть с первой ракеткой мира Янником Синнером, если он пройдёт Таллона Грикспора из Нидерландов.
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