Хольгер Руне не смог выйти во второй круг турнира в Лондоне

15-я ракетка мира 21-летний Хольгер Руне из Дании не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Лондоне (Англия). Сегодня, 17 июня, в матче первого круга он уступил 43-й ракетке мира Джордану Томпсону из Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 3 минуты. Руне реализовал один брейк-пойнт из одного, допустил две двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Томпсон сделал одну двойную ошибку, восемь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора — 6:4, 6:4.