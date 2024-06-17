Хольгер Руне не смог выйти во второй круг турнира в Лондоне
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15-я ракетка мира 21-летний Хольгер Руне из Дании не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Лондоне (Англия). Сегодня, 17 июня, в матче первого круга он уступил 43-й ракетке мира Джордану Томпсону из Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 3:6.
Лондон. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 15:30 МСК
15
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|3
|
|7 7
|6
43
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Спортсмены провели на корте 2 часа 3 минуты. Руне реализовал один брейк-пойнт из одного, допустил две двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Томпсон сделал одну двойную ошибку, восемь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.
Турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора — 6:4, 6:4.
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