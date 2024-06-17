Остапенко уступила Коччаретто в первом круге турнира в Бирмингеме
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13-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Сегодня, 17 июня, в матче первого круга она в двух сетах уступила 44-й ракетке мира Элизабетте Коччаретто из Италии. Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6 в пользу итальянки.
Бирмингем. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 15:05 МСК
13
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
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44
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты. Остапенко реализовала один брейк-пойнт из восьми, допустила девять двойных ошибок и выполнила пять эйсов. Коччаретто сделала четыре двойные ошибки, выполнила пять подач навылет и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.
Напомним, в следующем круге травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) Коччаретто встретится с 48-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс.
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