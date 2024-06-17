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Медведев — Боржеш: россиянин одержал победу в первом сете матча турнира в Галле

Медведев — Боржеш: россиянин одержал победу в первом сете матча турнира в Галле
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встречается с португальцем Нуну Боржешем. Первый сет завершился со счётом 7:6 в пользу россиянина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Галле. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 17:30 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Даниила. Он выиграл в этом году в 1/8 финала Australian Open — 6:3, 7:6 (4), 5:7, 6:1.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.

Медведев за свою карьеру выиграл один титул на траве. В 2021 году россиянин стал победителем турнира категории ATP-250 в Санта-Понсе (Испания). В 2022 году он дважды играл в финалах травяных соревнований категории ATP-500 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и Галле (Германия), в которых уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену и Хуберту Хуркачу соответственно. В этом сезоне российский теннисист не выиграл ни одного титула на турнирах ATP.

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