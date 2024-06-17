Медведев — Боржеш: россиянин одержал победу в первом сете матча турнира в Галле

В эти минуты проходит матч первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встречается с португальцем Нуну Боржешем. Первый сет завершился со счётом 7:6 в пользу россиянина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Даниила. Он выиграл в этом году в 1/8 финала Australian Open — 6:3, 7:6 (4), 5:7, 6:1.

Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.

Медведев за свою карьеру выиграл один титул на траве. В 2021 году россиянин стал победителем турнира категории ATP-250 в Санта-Понсе (Испания). В 2022 году он дважды играл в финалах травяных соревнований категории ATP-500 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и Галле (Германия), в которых уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену и Хуберту Хуркачу соответственно. В этом сезоне российский теннисист не выиграл ни одного титула на турнирах ATP.