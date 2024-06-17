Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Нуну Боржеша

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 17 июня, в матче первого круга он в двух сетах обыграл 51-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.
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Спортсмены провели на корте 1 час 31 минуту. Российский теннисист реализовал один брейк-пойнт из трёх, допустил четыре двойные ошибки и выполнил девять эйсов. Португалец сделал две двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных.
Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Медведев сыграет с Чжан Чжичжэнем из Китая. Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.
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