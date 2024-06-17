Блинкова взяла всего три гейма у Томлянович и вылетела с турнира WTA-250 в Бирмингеме

60-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Сегодня, 17 июня, она в двух сетах уступила Айле Томлянович из Австралии, ныне занимающей 190-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 17 минут. Россиянка реализовала 1 брейк-пойнт из 12 (8%), допустила четыре двойные ошибки и выполнила один эйс. Австралийская теннисистка сделала три двойные ошибки, выполнила две подачи навылет и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%).

Напомним, ранее в следующий круге травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) вышла россиянка Анастасия Потапова, которая обыграла соотечественницу Элину Аванесян.