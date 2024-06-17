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Блинкова взяла всего три гейма у Томлянович и вылетела с турнира WTA-250 в Бирмингеме

Блинкова взяла всего три гейма у Томлянович и вылетела с турнира WTA-250 в Бирмингеме
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60-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Сегодня, 17 июня, она в двух сетах уступила Айле Томлянович из Австралии, ныне занимающей 190-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.

Бирмингем. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 17:50 МСК
Айла Томлянович
190
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Анна Блинкова
60
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 17 минут. Россиянка реализовала 1 брейк-пойнт из 12 (8%), допустила четыре двойные ошибки и выполнила один эйс. Австралийская теннисистка сделала три двойные ошибки, выполнила две подачи навылет и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%).

Напомним, ранее в следующий круге травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) вышла россиянка Анастасия Потапова, которая обыграла соотечественницу Элину Аванесян.

Календарь турнира в Бирмингеме
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