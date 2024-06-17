Джокович опубликовал трогательный пост по случаю дня рождения супруги

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поздравил супругу Елену Джокович с днём рождения в своих социальных сетях.

«Поздравляю с днём рождения лучшую жену, маму, друга, партнёра, учителя. Желаю тебе вдохновения, моя вторая половинка на всю жизнь», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Фото: Социальные сети Джоковича

Ранее стало известно, что Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске. Он проходит лечение в одной из клиник Белграда.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос».