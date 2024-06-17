Видеообзор победы Медведева над Боржешем в первом круге турнира в Галле

Сегодня, 17 июня, российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче первого круга он в двух сетах обыграл 51-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Даниил Медведев — Нуну Боржеш.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, в следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Медведев сыграет с Чжан Чжичжэнем из Китая. Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.