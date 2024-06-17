Тарпищев: Вероника Кудерметова будет участвовать в Олимпийских играх

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что 35-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова будет участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Приятно, что Кудерметова будет участвовать в Олимпийских играх. Реально мы попали полным составом, сейчас идёт формирование индивидуального рейтинга в одиночных соревнованиях. Завтра‑послезавтра полный состав будет уже известен. Участвуем и надеемся на хорошие результаты», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Ранее Тарпищев сообщил, что в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве. Согласно рейтингу, на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, должны были выступить Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

При этом сегодня, 17 июня, появилась информация, что от участия в играх по собственному желанию отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. Также о том, чтобы пропустить соревнования в Париже, думают Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.