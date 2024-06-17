Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев прокомментировал победу над Боржешем в первом круге турнира в Галле

Медведев прокомментировал победу над Боржешем в первом круге турнира в Галле
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин в двух сетах обыграл 51-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

«Сегодня был очень сложный матч. Мой первый матч на траве [в текущем сезоне], поэтому я ещё не почувствовал покрытие. На форхенде я не успевал к мячу. Я старался сыграть на максимум. К концовке встречи мы оба стали играть лучше. Последний гейм на приёме у меня получился хорошим. Иногда случались технические ошибки. Немного сложная концовка, но я рад, что всё получилось», — сказал Медведев после матча.

В следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Медведев сыграет с Чжан Чжичжэнем из Китая. Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня.

Материалы по теме
Видеообзор победы Медведева над Боржешем в первом круге турнира в Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android