Медведев прокомментировал победу над Боржешем в первом круге турнира в Галле

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Россиянин в двух сетах обыграл 51-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

«Сегодня был очень сложный матч. Мой первый матч на траве [в текущем сезоне], поэтому я ещё не почувствовал покрытие. На форхенде я не успевал к мячу. Я старался сыграть на максимум. К концовке встречи мы оба стали играть лучше. Последний гейм на приёме у меня получился хорошим. Иногда случались технические ошибки. Немного сложная концовка, но я рад, что всё получилось», — сказал Медведев после матча.

В следующем круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле Медведев сыграет с Чжан Чжичжэнем из Китая. Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня.